Політика

“Україна просила боєприпаси та ППО, а не солдатів”, – прем’єрка Естонії

6 Березня 2024 21:15
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естонія, україна
Кая Каллас / Getty Images

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що Україна у межах допомоги просила надати системи ППО та боєприпаси, а не відправляти війська.

Про це вона повідомила 6 березня, передає видання ERR.

“Жодної мови про відправку сухопутних військ не було. Я можу вас точно запевнити, що наші солдати не поїдуть туди воювати”, — сказала Каллас.

За словами прем’єрки, всі бояться участі у війні, тому вона знає, що говорили лідери різних держав, і, щоб західні союзники не вирушили на поле бою, потрібно докласти зусиль, аби війна закінчилася.

“Українці не просили в нас солдатів, не просили сухопутних військ. Вони просили боєприпаси та ППО. Вони просили про підготовку своїх бійців. І ми це все робимо. Вони також просили про підтримку. Вони попросили про політичну ізоляцію РФ. І ми все це робимо”, — додала посадовиця.


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