Економіка

Україна потребує від 10 до 30 млрд доларів інвестицій на рік у наступні десять років — Шмигаль
11 Червня 2024 15:50
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кабмін
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Багатосторонньої координаційної платформи донорів / Фото: Кабмін

У наступні 10 років Україні потрібна зовнішня допомога у розмірі від 10 до 30 млрд доларів щорічно.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Багатосторонньої координаційної платформи донорів у межах Конференції відновлення в Берліні.

За його словами, найперший пріоритет платформи — фінансова стабільність України.

“Для нас важливо, аби підтримка партнерів була прогнозованою, ритмічною та стабільною. Нам потрібні відбудова, доступ до зовнішніх ринків та покращення логістики. Нам потрібні зовнішні інвестиції та трансфер технологій від наших партнерів. Україна потребує від 10 до 30 млрд доларів щорічних інвестицій в наступні 10 років”, — сказав прем’єр.

Шмигаль зазначив, що уряд України запустив низку програм стимулювання економіки, які дали позитивний ефект — торік ВВП відновився на 5,3%, а за перші 4 місяці 2024 року зростання відбулося на 4,4%.

Він також наголосив, що після безпрецедентних ударів Росії по українській енергосистемі, особливої підтримки потребує енергетичний сектор: “Більше ППО, більше енергетичного обладнання, сприяння розширенню імпорту електроенергії в Україну, допомога в децентралізації енергосистеми”.


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