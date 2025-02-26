Україна почала збивати російські “Шахеди” FPV-дронами

Сили оборони України почали збивати російські ударні безпілотники Shahed FPV-дронами.

Про це в інтерв’ю Liga.net розповів командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський.

“Коли з Росії на нас полетіли “шахеди”, ми оперативно створили тисячі мобільних вогневих груп, які показали високу ефективність. Росіяни почали змінювати тактику, змінювати висоти. Ми перейшли до чого? Зараз ми починаємо збивати “шахеди” FPV-дронами. І це вже дає реальні результати”, – зазначив Сухаревський.

Командувач також розповів, що Україна масштабує удари по об’єктах військової інфраструктури на території РФ, однак, вказує він, для цього потрібно достатньо грошей та технологій.

“Від моменту створення у 2024 році СБС уже провели понад 220 операцій вглиб території Росії, запустивши більш ніж 3500 дронів. І зараз продовжують працювати над масштабуванням діпстрайків”, – додав Сухаревський.