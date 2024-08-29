Україна отримає частину грошей від російських заморожених активів на підготовку до зими

Євросоюз вже отримав перший подібний переказ для надання Україні найближчим часом.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказала посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова.

“Розробка фактичного механізму (Групою семи щодо позики в розмірі 50 мільярдів доларів, який забезпечуватиметься прибутками із заморожених російських активів – ред.) знаходиться на фінальній стадії”, – зазначила посол.

“Але також важливо пам’ятати, що Європейський Союз до того, як лідери Групи семи узгодили свій процес, вже вжив реальних заходів і секвестрував активи, оскільки основна їх частина знаходиться в межах Європейського Союзу, а саме в Бельгії, в міжнародному депозитарії Euroclear. І цього липня ми отримали перший переказ у розмірі 1,5 мільярда євро, і всі ці гроші – для України”, – зауважила Матернова.

Вона пояснила, що за ці гроші через можливості кількох країн-членів ЄС має купуватися зброя і боєприпаси. Окрім цього гроші підуть на придбання зброї в Україні, що усуває транспортні та логістичні витрати.

“Також частину грошей буде направлено для підготовки енергетичного сектору до зими”, – заявила посол, додавши, що “1,5 мільярда євро – вже реальність, ці гроші вже направляються на контрактування і надходитимуть до України для безпосередньої закупівлі зброї вже дуже, дуже скоро”.