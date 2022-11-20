Україна отримала від Франції зенітні системи Crotale

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню розповів деталі щодо військової допомоги, переданої Україні, зазначивши, що серед останніх наданих систем – ЗРК Crotale.

Про це він розповів в інтерв’ю Le Journal du Dimanche, повідомляє BFMTV.

За його словами, Париж є одним із найбільших вкладників із 550 мільйонами євро із загальної суми 3 мільярди євро.

Напередодні Київ отримав від Франції дві ракетні батареї Crotale для протиповітряної оборони та дві реактивні системи залпового вогню (LRU) для глибокого наземного удару. За словами міністра, українська армія просить також радари. Цей запит «на розгляді».

Парламент також проголосував за фонд підтримки у розмірі 200 мільйонів євро. Це дозволяє українцям розміщувати замовлення на обладнання у французьких компаній або забезпечити технічне обслуговування вже поставлених систем. Його також можна було б використати для придбання « автомобілів Bastion або наплавних мостів», — каже Себастьєн Лекорню.

Окрім цієї фінансової та матеріальної допомоги, Франція вирішила навчати українських військових. До того часу деталі цієї підтримки не уточнювалися.

«Наше завдання – для початку – підтримати 2 тис. осіб із 15 тис., запропонованих Євросоюзом. 400 українських військових уже пройшли навчання, зокрема на техніці, яку ми постачаємо», – розповідає міністр.