Україна опустилась на 6 сходинку в рейтингу букмекерів Євробачення-2024

Jerry Heil і alyona alyona опустилися на 6-ту сходинку в рейтингу букмекерів, а представниця Ізраїлю Еден Голан піднялась на 2-гу сходинку.

Відповідні дані зʼявилися на сайті Eurovision world.

За день до гранд-фіналу пісенного конкурсу “Євробачення-2024”, який 11 травня відбудеться у Мальме, букмекери змінили ставки на фаворитів. На першому місці, як і раніше цього тижня, залишається 28-річний представник Хорватії, співак Baby Lasagna, справжнє імʼя якого Марко Пурішич. Свого представника Хорватії допомогло обрати українське журі у складі Світлани Тарабарової, продюсера радіо “Промінь” Максима Яковенка та голови української євроделегації Оксани Скибінської. Baby Lasagna візьме участь у пісенному конкурсі у Мальме з піснею Rim Tim Tagi Dim.

На другу сходинку вперше за пів року піднялася Еден Голан, яка представляє цьогоріч Ізраїль. Низка країн-учасниць Євробачення-2024 виступили проти того, щоб Ізраїль брав участь у конкурсі цього року. Ситуація з пропалестинськими протестами набула таких масштабів, що Еден Голан не виходить з готельного номера нікуди, окрім репетицій та виступів.

Еден посунула на 3-тє місце Nemo зі Швейцарії, який у разі перемоги міг стати першим в історії конкурсу небінарним переможцем. 24-річний репер, співак і музикант Немо Меттлер, який вживає щодо себе займенники вони/їх, понад місяць посідав першу сходинку. Він виконає пісню The Code, яка розповідає про те, як вони усвідомлюють свою власну небінарну ідентичність.

Ірландія, яку представляє співачка Bambie Thug з піснею Doomsday Blue, уперше опинилася в пʼятірці фаворитів, посівши 4-те місце. Виконавиця, яка вразила всіх “демонічним” номером, пояснила, що прийшла на Євробачення, щоб проклясти спогади про своє зґвалтування у травні 2023 року.

Пʼятірку фаворитів наразі замикає представник Франції Slimane з піснею Mon amour. Він також піднявся до 5-го місця в списку букмекерів уперше.

А представниці України alyona alyona та Jerry Heil уперше вибули з першої пʼятірки. Наразі їм прогнозують 6-те місце.