Україна має стати “сталевим їжаком” – Урсула фон дер Ляєн

Україна має стати «сталевим їжаком», непіддатливим для потенційних загарбників, – заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, передає CNN.

«Ми маємо забезпечити потужні гарантії безпеки для захисту як України, так і стратегічних інтересів безпеки Європи. Україна повинна мати змогу відстоювати свій суверенітет та територіальну цілісність», – наголосила фон дер Ляєн напередодні завтрашньої зустрічі у Вашингтоні.

Вона додала, що не може бути жодних обмежень для Збройних Сил України, зокрема у співпраці з іншими країнами чи отриманні допомоги від них. «Жодних обмежень для українських військових», – підкреслила президент Єврокомісії.

Фон дер Ляєн позитивно оцінила готовність президента США Дональда Трампа «внести свій вклад у статтю п’яту», а також заявила, що «коаліція охочих» – основні європейські союзники України – «готова робити свій внесок».

Щодо територіальних питань в Україні позиція ЄС залишається незмінною: міжнародні кордони не можуть змінюватися силою. «Ці рішення ухвалює лише Україна, і без неї жодні переговори не можуть відбуватися», – зазначила фон дер Ляєн.