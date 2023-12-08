Україна і Швеція обговорюють потенційне надання ЗСУ літаків Gripen

Україна і Швеція обговорюють потенційне передання шведських багатоцільових винищувачів Gripen та іншої допомоги.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Глава Міноборони України Рустем Умєров провів зустріч із Верховним головнокомандувачем Збройних сил Швеції генералом Мікаелем Бюденом.

Україна та Швеція обговорюють спільну роботу у сфері інновацій, досвіду, здобутого під час бойових дій, а також питання військової допомоги й оборонні теми загалом. Серед тем на порядку денному було й потенційне постачання ЗСУ літаків Gripen.

Заступник міністра оборони Іван Гаврилюк заявив, що «триває плідна двостороння робота щодо передання Gripen». Він додав, що є «певні питання, пов’язані з НАТО», однак висловив сподівання, що «спільними зусиллями вийде отримати ці літаки».

Головнокомандувач Збройних сил Швеції генерал Мікаель Бюден, який очолював шведську делегацію, зазначив, що питання передачі літаків Gripen Україні обговорюється як на політичному, так і на військовому операційному рівні.

«Я знаю, що діалог між нашими країнами триває. Тож ми в очікуванні політичних рішень», — сказав генерал Бюден.