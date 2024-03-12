Угорщина викликала американського посла через критику Орбана Байденом

Угорщина викликала американського посла після висловлювання президента США Джо Байдена про те, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан хоче встановити диктатуру, пише Politico.

Посольство США в Будапешті підтвердило, що посол Девід Прессман був викликаний на «термінову зустріч» до міністерства закордонних справ у вівторок.

«Посол Прессман завжди вітає можливість обговорити стан демократії в Угорщині з нашим союзником», — сказав представник посольства США.

Під час президентської кампанії в Пенсильванії в п’ятницю Байден заявив, що Орбан «не думає, що демократія працює, і шукає диктатури». Коментар стосувався двосторонніх люб’язностей угорського прем’єра з лідером президентських перегонів від Республіканської партії Дональдом Трампом у Флориді минулого тижня.

Угорщина відреагувала бурхливо: міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що Будапешт не зобов’язаний терпіти брехню, навіть від президента Сполучених Штатів.

«Такий спосіб мислення президента і демократичної адміністрації є важким тягарем для наших двосторонніх відносин», — цитують Сійярто місцеві ЗМІ.