Політика

Угорщина викликала американського посла через критику Орбана Байденом

12 Березня 2024 21:06
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Угорщина
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан / Фото: AFP

Угорщина викликала американського посла після висловлювання президента США Джо Байдена про те, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан хоче встановити диктатуру, пише Politico.

Посольство США в Будапешті підтвердило, що посол Девід Прессман був викликаний на «термінову зустріч» до міністерства закордонних справ у вівторок.

«Посол Прессман завжди вітає можливість обговорити стан демократії в Угорщині з нашим союзником», — сказав представник посольства США.

Під час президентської кампанії в Пенсильванії в п’ятницю Байден заявив, що Орбан «не думає, що демократія працює, і шукає диктатури». Коментар стосувався двосторонніх люб’язностей угорського прем’єра з лідером президентських перегонів від Республіканської партії Дональдом Трампом у Флориді минулого тижня.

Угорщина відреагувала бурхливо: міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що Будапешт не зобов’язаний терпіти брехню, навіть від президента Сполучених Штатів.

«Такий спосіб мислення президента і демократичної адміністрації є важким тягарем для наших двосторонніх відносин», — цитують Сійярто місцеві ЗМІ.


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