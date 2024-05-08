Політика

Угорщина відмовилась підтримати фонд НАТО для України та назвала таку ідею “божевільною”

8 Травня 2024 21:37
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Угорщина, нато
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто / Фото: AP

Угорщина не братиме участі в довгостроковому плані НАТО з надання допомоги Україні, заявив міністр закордонних справ країни Петер Сіярто, назвавши цей план “божевільною місією”.

Про це повідомляє Reuters.

“Угорщина залишатиметься осторонь божевільної місії НАТО, попри весь тиск”, — сказав міністр.

У квітні союзники по НАТО домовилися розпочати планування довгострокової військової підтримки України проти російського вторгнення шляхом створення фонду на суму 100 мільярдів євро.

Згідно з планами, НАТО візьме на себе частину координаційної роботи коаліції на чолі з США, відомої як Рамштайнська група.


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