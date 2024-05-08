Угорщина відмовилась підтримати фонд НАТО для України та назвала таку ідею “божевільною”

Угорщина не братиме участі в довгостроковому плані НАТО з надання допомоги Україні, заявив міністр закордонних справ країни Петер Сіярто, назвавши цей план “божевільною місією”.

Про це повідомляє Reuters.

“Угорщина залишатиметься осторонь божевільної місії НАТО, попри весь тиск”, — сказав міністр.

У квітні союзники по НАТО домовилися розпочати планування довгострокової військової підтримки України проти російського вторгнення шляхом створення фонду на суму 100 мільярдів євро.

Згідно з планами, НАТО візьме на себе частину координаційної роботи коаліції на чолі з США, відомої як Рамштайнська група.