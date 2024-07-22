Угорщина погрожує Україні міжнародним судом за санкції проти “Лукойлу”

Угорщина і Словаччина попросили Європейську комісію виступити посередником у процедурі консультацій з Україною, заявив у понеділок міністр закордонних справ Угорщини після того, як Київ вніс російську групу “Лукойл” до списку санкцій, припинивши її постачання в ці дві країни.

Як передає Reuters, Словаччина та Угорщина посилили тиск на Київ після того, як минулого тижня заявили, що припинили отримувати нафту від “Лукойлу”. Угорщина щорічно отримує 2 мільйони метричних тонн нафти від російської групи, що становить близько третини всього імпорту нафти, сказав Петер Сійярто.

“Я вчора розмовляв із міністром закордонних справ України, він сказав, що вони дозволяють усі поставки нафти, але це неправда”, – сказав Сіярто журналістам.

За його словами, Угорщина і Словаччина почали консультації з Європейською комісією. “У Комісії є три дні, щоб виконати наш запит, після чого ми передамо питання до суду”.

За словами Сіярто, якщо процедура консультацій не принесе результатів, Угорщина і Словаччина звертатимуться до міжнародного суду за своїм вибором.

Намагаючись продати вивільнені обсяги нафти, “Лукойл” додав близько 140 000 метричних тонн нафти до свого початкового плану поставок у чорноморський порт Новоросійськ на липень, повідомили джерела на ринку.

Поставки нафти “Лукойла” через південну гілку “Дружби” становлять близько 50% від загального обсягу поставок трубопроводом.

Нафтопереробні заводи MOL у Словаччині та Угорщині повністю залежать від поставок “Лукойлу”.

Другим найбільшим постачальником за цим маршрутом є “Татнефть”, яка також постачає нафту для MOL, а решту обсягу забезпечують “Газпром нафта”, “Роснефть” і деякі інші невеликі незалежні виробники.

Як альтернатива Угорщина може імпортувати нафту з хорватського морського порту Омішаль трубопроводом Адрія, тоді як Словаччина може отримувати нафту тільки через Угорщину.

З квітня імпорт нафти через Омішаль становив близько 500 000 метричних тонн щомісяця. Поставки включають такі сорти нафти, як Basrah, Azeri BTC і CPC Blend.

Росія продовжує постачати природний газ і нафту в Угорщину і Словаччину, які не мають виходу до моря, через Україну, незважаючи на війну в Україні та санкції ЄС щодо російської нафти.