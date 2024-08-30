Політика

Удар, якого не було б, якби у нас була здатність знищувати російську авіацію, – Зеленський про удар по Харкову
30 Серпня 2024 16:36
читать на русском →
зеленський
Росіяни влучили по 12-ти поверховому житловому будинку у Харкові / glavnoe.in.ua

Президент Володимир Зеленський прокоментував російський удар по Харкову в результаті якого загинули чотири людини, щонайменше 28 – поранені.

“Російський удар по Харкову – просто по людях, по звичайних будинках. Всі служби задіяні в рятувальній операції. Дякую всім, хто прямо зараз допомагає порятунку життів”, – написав Зеленський.

Як зазначив президент, цього удару можно було уникнути, якби в наших Сил оборони була здатність знищувати російську військову авіацію там, де вона базується. 

“Це абсолютно справедлива потреба. І немає жодної раціональної причини обмежувати Україну в захисті. Нам потрібні далекобійні можливості. Нам потрібне виконання домовленостей щодо ППО для України. Це порятунок життів”, – підкреслив Зеленський.

У Харкові вдень 30 серпня пролунала серія вибухів. Як повідомив мер міста Ігор Терехов, Росія атакувала Харків керованими авіабомбами.

Одна з російських керованих авіабомб влучила у підʼїзд 12-поверхового будинку.  Відомо про чотирьох загиблих, серед яких дитина. Щонайменше 28 людей були поранені.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
30 Серпня 2024 17:46

Удар авіабомбами по Харкову: Що відомо
30 Серпня 2024 17:25

Начальником штабу Сил безпілотних систем призначили капітана, якого зі скандалом звільнили з ВМС
30 Серпня 2024 16:36

Удар, якого не було б, якби у нас була здатність знищувати російську авіацію, – Зеленський про удар по Харкову
30 Серпня 2024 15:25

Зеленський провів Ставку: Покровський напрямок, підготовки до навчального року та енергетика
30 Серпня 2024 15:00

На підприємстві німецької оборонної компанії Diehl Defense стався вибух
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Умолчание – это разновидность лжи
Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
Юрій САПРОНОВ

Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории
усі думки