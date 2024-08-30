Удар, якого не було б, якби у нас була здатність знищувати російську авіацію, – Зеленський про удар по Харкову

Президент Володимир Зеленський прокоментував російський удар по Харкову в результаті якого загинули чотири людини, щонайменше 28 – поранені.

“Російський удар по Харкову – просто по людях, по звичайних будинках. Всі служби задіяні в рятувальній операції. Дякую всім, хто прямо зараз допомагає порятунку життів”, – написав Зеленський.

Як зазначив президент, цього удару можно було уникнути, якби в наших Сил оборони була здатність знищувати російську військову авіацію там, де вона базується.

“Це абсолютно справедлива потреба. І немає жодної раціональної причини обмежувати Україну в захисті. Нам потрібні далекобійні можливості. Нам потрібне виконання домовленостей щодо ППО для України. Це порятунок життів”, – підкреслив Зеленський.

У Харкові вдень 30 серпня пролунала серія вибухів. Як повідомив мер міста Ігор Терехов, Росія атакувала Харків керованими авіабомбами.

Одна з російських керованих авіабомб влучила у підʼїзд 12-поверхового будинку. Відомо про чотирьох загиблих, серед яких дитина. Щонайменше 28 людей були поранені.