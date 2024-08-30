Кримінал

Росіяни вдарили авіабомбою по багатоповерхівці у Харкові
30 Серпня 2024 15:35
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обстріли
Горящая после российского удара многоэтажка в Харькове / glavnoe.in.ua

У Харкові вдень 30 серпня пролунала серія вибухів. Як повідомив мер міста Ігор Терехов, Росія атакувала Харків керованими авіабомбами. Відомо про чотирьох загиблих, серед яких дитина. Щонайменше 28 людей були поранені.

За словами мера один з ударів прийшовся по центральній частині Харкова – РФ била по цивільній інфраструктурі.

Як додав очільник ОВА Олег Синєгубов, окрім Харкова є влучання по цивільній інфраструктурі у місті Чугуїв.

UPD 15:50 Як повідомив Терехов, в Індустріальному районі є влучання по 12-ти поверховому житловому будинку. Там пожежа та часткове руйнування. Інформація щодо постраждалих там уточнюється. 

Також є інформація про удар по Немишлянському району.  

“У центрі, ніби, обійшлося без жертв, але обстеження місця потрапляння КАБу обстежується”, – додав мер.

UPD 16:00 У Немишлянському районі росіяни вбили дитину прямо на дитячому майданчику. 

“Дівчинку. Ще мінімум троє людей у цьому районі поранені”, – повідомив мер.

В Індустріальному районі у палаючий багатоповерхівці вже троє загиблих.


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