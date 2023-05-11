Удар російської ракети по багатоповерхівці в Миколаєві корегував місцевий таксист

Служба безпеки викрила ще одного коригувальника російських повітряних атак на цивільну інфраструктуру України.

Саме за його наведенням окупанти здійснили ракетний удар по житловій багатоповерхівці у Миколаєві восени 2022 року, – повідомляє СБУ.

Унаслідок ворожого обстрілу загинуло 8 мирних жителів, у тому числі неповнолітня дитина.

За даними слідства, зловмисником виявився місцевий житель, якого російська спецслужба залучила до співпраці у серпні минулого року.

У поле зору загарбників він потрапив через свою прокремлівську активність в одному з Телеграм-каналів, де регулярно розміщував свої антиукраїнські коментарі.

Підробляючи таксистом, він об’їжджав територію обласного центру і фіксував місця базування та переміщення Сил оборони на території регіону.

Також зловмисник намагався входити в довіру до своїх пасажирів і розпитував у них інформацію про можливі пересування української військової техніки.

Крім того, він передавав окупантам координати об’єктів цивільної інфраструктури, які знаходились біля житлових будинків.

За кожне виконане завдання ворожий інформатор отримував до 5 тис. грн. Гроші перераховували на його власну банківську картку.

Під час обшуку за місцем його проживання виявлено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з агресором.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру. Наразі він під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.