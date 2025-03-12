Техно

У ЗСУ показали, як IRIS-T знищує російську крилату ракету
12 Березня 2025 13:03
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Німецька система ППО IRIS-T / Фото ілюстративне: Oleksii Reznikov
Німецька система ППО IRIS-T / Фото ілюстративне: Oleksii Reznikov

Українські військові продемонстрували відео знищення російської крилатої ракети за допомогою зенітно-ракетного комплексу IRIS-T.

Відео опублікувало Повітряне командування “Захід” Повітряних Сил ЗСУ.

Як раніше повідомляли в ГО “Український мілітарний центр”, перший комплекс українські військові отримали в жовтні минулого року.

IRIS-T – німецький зенітний ракетний комплекс (ЗРК) середнього радіуса дії. Система призначена для знищення крилатих та балістичних ракет, а також літаків, гелікоптерів та БпЛА. Основа ЗРК – модифіковані авіаційні ракети IRIS-T класу “повітря-повітря”.

Існують модифікації середнього та малого радіуса. IRIS-T SLM дозволяє вражати повітряні цілі на відстані до 40 км, а у “коротшій” версії SLS – до 25.

Пускові установки можуть мати колісне (MAN 8×8) або гусеничне шасі (двосекційний всюдихід BvS10) та містять 4 направляючих або 8 контейнерів з ракетами для вертикального пуску.

Основним засобом виявлення повітряних об’єктів є РЛС CEAFAR GBMMR з активними фазованими антенними ґратами. Комплекс також може застосовуватися з німецьким радаром TRML-4D (Hensoldt), який виявляє повітряні цілі на відстані до 250 км.

Пускова установка системи ППО IRIS-T SLM / Фото: Bundeswehr

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