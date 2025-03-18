Кримінал

У Запоріжжі затримали агента російської розвідки, який виготовляв вибухові пристрої для терактів
18 Березня 2025 10:12
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Служба безпеки та Національна поліція викрили агента російської воєнної розвідки (ГРУ) у Запоріжжі. Він виготовляв саморобні вибухові пристрої (СВП) для терактів у прифронтовому регіону.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними слідства, завербованим агентом виявився наркозалежний житель Запоріжжя, якого росіяни підкупили обіцянкою “легких грошей”.

Спершу він виконував “тестове завдання” – розповсюджував у місті антиукраїнські листівки, а згодом отримав інструкції щодо виготовлення вибухівки та її транспортування у схованки.

“Крім того, виконуючи вказівки свого куратора, чоловік “втемну” використовував знайомих, а також перевіряв їхню придатність для вербування”, – розповіли правоохоронці.

СБУ та Нацполіція затримали агента російського ГРУ / Фото: СБУ

Чоловіка затримали за місцем проживання. Під час обшуків у нього вилучили телефони, через які він контактував із куратором, а також компоненти для виготовлення вибухових пристроїв.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд відправив його під варту без права внесення застави.


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