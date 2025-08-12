        Політика

        У законі про множинне громадянство пріоритет надаватимуть країнам, де проживає найбільше українців

        Федір Олексієв
        12 Серпня 2025 19:20
        Закордонний український паспорт / Фото: УНІАН
        Закордонний український паспорт / Фото: УНІАН

        Президент Володимир Зеленський повідомив, що після ухвалення закону про множинне громадянство наступним кроком стане визначення переліку держав, з якими Україна реалізовуватиме цю можливість.

        Про це він заявив під час виступу на Українському молодіжному форумі 2025: “Молодь Тут!”, передає Укрінформ.

        Також Зеленський зазначив, що пріоритет надаватиметься країнам, де проживає значна кількість українців і які активно підтримують Україну під час війни.

        “Ми розуміємо, хто найближчі наші друзі — це країни Європейського Союзу, де більшість наших українців, а також Сполучені Штати Америки”, — уточнив президент.

        Формування та оприлюднення переліку держав, з якими діятиме положення про множинне громадянство, покладено на Кабінет Міністрів.


