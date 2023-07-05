Політика

У випадку застосування Путіним ядерної зброї, Китай від нього відречеться – експерт 

5 Липня 2023 10:13
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рф, китай, ядерна зброя

Китай відмовиться від підтримки президента Росії Володимира Путіна, якщо той застосує тактичну ядерну зброю проти України.

Про це заявив ексофіцер британської армії, аналітик оборонної промисловості та консультант, який спеціалізується на сухопутних війнах, Ніколас Драммонд розповів у інтерв’ю Daily Express U.S.

Китай повністю відречеться від нього, і якщо вони стануть на наш бік проти Путіна, це матиме величезні наслідки для Росії”, – сказав аналітик.

На його думку, що господар Кремля знає, що “для Росії все скінчено”, якщо він завдасть ядерних ударів по Україні.

“Ми побачимо крах Росії”, – сказав британський експерт з питань оборони.

Він також допускає можливість того, що в разі застосування Росією ядерної зброї західні сили розгромлять тамтешню армію на землі “за два-три дні”.


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