Кримінал

У вінницькому ТЦК посадовці видавали довідки про неприданість за $4000

28 Вересня 2023 12:37
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дбр, військомат, вінниця

Правоохоронці викрили у Вінниці посадовців міського територіального центру комплектування, які за 4 тисячі доларів вигадували чоловікам діагнози і визнавати їх непридатними для військової служби.

Про це повідомляє ДБР.

“Очолював групу офіцер відділення призову Вінницького об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він залучив до злочинної діяльності двох членів військово-лікарської комісії – травматолога та хірурга.

Офіцер підшуковував чоловіків, які бажали уникнути мобілізації. За $4000 їм вигадували діагнози та готували відповідні документи. Це дозволяло не лише визнавати “клієнтів” непридатними для військової служби, а й виїжджати за кордон”.

Працівники ДБР провели обшуки у Вінницькому МТЦК та СП та за місцем проживання учасників групи.

Під час обшуку вилучили записи із “чорною бухгалтерією”, списки військовозобов’язаних чоловіків, підроблені медичні довідки, а також гроші у різній валюті на загальну суму понад 300 тисяч грн.

Трьох учасників групи затримали.

Скільком чоловікам зловмисники надали свої “послуги” не повідомляється.


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