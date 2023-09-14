У супермаркеті Харкова спалахнув мовний скандал

У супермаркеті “Метро” у Харкові стався конфлікт через відмову охоронця говорити з відвідувачкою Марією Уманською українською мовою. На відео, яке Уманська записала та виклала у соцмережі, чути, як чоловік у формі охорони заперечив, що має говорити з відвідувачами українською, та порадив харків’янці “зняти каструлю з голови”.

Що відомо про мовний конфлікт та як на нього відреагував мовний омбудсман, розповідаєтся в матеріалі Суспільне Харків.

13 вересня Марія Уманська з чоловіком поїхали на закупівлю до супермаркету “Метро”.

“У нас був дуже великий візок. Ми поспішали, а тому підійшли до каси самообслуговування, що були порожні. Біля кас стояв стенд, а на ньому написано, що 25 товарів та оплата карткою. За касами стояв той самий охоронець і ще одна співробітниця зали. Мій чоловік підійшов до них та запитав: “Чи можемо ми з ось таким обсягом, які значно перевищують 25 одиниць, скористатися цими касами?” Нащо саме охоронець нам сказав, що так можемо, проблем не буде”, — розказала Марія Уманська.

Жінка відзначає, що охоронець відповідав російською, але був ввічливим. За її словами, після сканування третини товарів програмне забезпечення каси “зависло”.

“Підбігає працівниця залу та починає казати, що нам потрібно закрити ось цей чек і перейти на іншу касу, бо вона не витримає. На що мій чоловік каже: “Ось ця людина сказала, що ми можемо скористатися цією касою”. Та вказує на охоронця. Ми переміщаємося на іншу касу, чоловік роздратований, я роздратована. Чоловік охоронцю каже: “Ви ж сказали, що можна. У чому проблема?”. Підійшов охоронець і російською та на “ти” почав звертатися до мого чоловіка. Я його попросила перейти на українську і звертатися на “ви” та викликати начальника охорони”, — говорить Уманська.

За її словами, після того, як вони з чоловіком пояснили причину конфлікту начальнику охорони, охоронець, який говорив російською, почав поводитись агресивно.

“З боку мого чоловіка та мене не звучало жодної образи. Далі відбулося те, що я не встигла зафіксувати на телефон. Ось цей охоронець на очах начальника починає підходити до мого чоловіка та казати, мовляв, відійдімо. Далі я дістала телефон, і цей товариш відмовся перепрошувати. Кажу — перейдіть на українську, а він почав тікати. Я вимкнула відео, і він буркнув про ту саму каструлю на голові. Як учасниця Євромайдану, я пам’ятаю цей російський наратив про каструлю на голові. Я увімкнула відео та пішла за цією людиною з вимогою перепросити та повторити те, що він мені сказав”, — сказала Марія Уманська.

Реакція супермаркету “Метро”

За словами Уманської, адміністрація супермаркету та фірми-підрядника, яка надає послуги з охорони, зв’язалися з нею, запевнивши, що охоронця звільнили.

“Метро” вже відреагувало, вони мене запевнили, що припинили співпрацю з цією людиною. Мені дзвонив директор саме цього магазину на Гагаріна, перепросив. Запросив на особисту зустріч. Також зі мною зв’язалися представники охоронної фірми, яка є підрядником. Вони запевнили мене, що розірвали контракт з цією людиною. Бо вбачають її поведінку неприпустимою. Але я планую звертатися до поліції та писати заяву за статтею 161 Кримінального кодексу: це приниження моєю гідності за національною ознакою. А також я вбачаю у діях охоронця навмисне приниження пам’яті заслуг героїв Революції Гідності”, — говорить Марія Уманська.

Пресслужба мережі “Метро” сказала Суспільне Харків, що розпочато розслідування, співпрацю з охоронцем припинили.

“Додатково METRO Україна провела роз’яснення щодо комунікацій із клієнтами з усіма нашими сервісними провайдерами. Наша команда зробить все необхідне, щоб запобігти повторенню подібних ситуацій у майбутньому”, — сказано у відповідь на запит.

Чи було порушення мовного закону

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь вважає, що конфлікт у “Метро” мав ознаки порушення 30 статті Закону про мову.

“Порушення було, і причетний до нього має понести покарання. Безперечно, адміністрація мала швидко відреагувати та на офіційній сторінці перепросити перед відвідувачами та дати свій коментар. Я стою на боці відвідувачів, із відео видно, що на їхнє прохання співробітник принципово відмовлявся перейти на українську мову. Нам достатньо того відеоматеріалу, який ми побачили у соціальних мережах, щоб розпочати відповідні заходи. Якщо говорити про можливі санкції, це може бути штраф. Штраф на конкретного співробітника. Можливо, навіть на низку інших співробітників, бо нам потрібно розуміти, хто був долучений до цього процесу ще”, — сказав мовний омбудсман.

Тарас Кремінь каже, що Харків — одне з небагатьох міст України, де досі немає мовної програми.

“На жаль, були мовні порушення з боку міського голови. Порушення фіксуються й у сфері освіти, і у сфері обслуговування, і у лікарнях. Над цим потрібно працювати. Для того є найнята місцева влада, для того є закон, для того є органи правопорядку, які повинні захищати права кожного громадянина. Підкреслю, Харків — українське місто. Харків’яни в переважній більшості переходять або вже перейшли на українську мову. Тому реакція на зухвалість охоронця зрозуміла та виправдана”, — прокоментував Тарас Кремінь.