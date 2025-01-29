У США суд заблокував указ Трампа про замороження фінансування видатків федерального бюджету

Федеральна суддя у США тимчасово заблокувала рішення президента Дональда Трампа про призупинення державного фінансування грантів та інших програм фінансової допомоги Служби управління та бюджету. Позов проти указу Трампа подали правозахисні групи, що представляють НКО, власників малого бізнесу та фахівців у галузі охорони здоров’я.

Про це пишуть видання Voice of America та CNN.

Окружна суддя Лорен Аліхан ухвалила рішення про скасування блокування фінансування наявних програм фінансової допомоги до 3 лютого – доти, доки у Вашингтоні відбудуться слухання у цій справі. Указ адміністрації Трампа мав набути чинності о 5 годині вечора у вівторок.

Позов було подано правозахисними групами, що представляють некомерційні організації, власників малого бізнесу та фахівців у галузі охорони здоров’я.

Прессекретар Білого дому Керолайн Левітт на своїй першій пресконференції виступила на захист заморожування внутрішніх програм грантів і допомоги, заявивши журналістам, що нова адміністрація зобов’язана “бути хорошими розпорядниками коштів платників податків”.

Левітт наголосила, що указ президента Дональда Трампа не зашкодить індивідуальним програмам допомоги, включно з “допомогою із соціального забезпечення, програмою Medicare, талонами на харчові продукти, допомогою із соціального забезпечення” та іншою “допомогою, яка спрямовується безпосередньо окремим особам”.

Демократи в Конгресі стверджують, що це не зовсім так і кажуть про хаос, який запанував після підписання указу, який лідер партії в Сенаті Чак Шумер характеризує як “беззаконний, руйнівний, небезпечний і жорстокий”.