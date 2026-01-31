У США розпочався частковий шатдаун уряду: фінансування низки відомств зупинилося

У США з опівночі суботи розпочався частковий шатдаун уряду через припинення фінансування низки федеральних відомств. Конгрес не зміг вчасно ухвалити всі бюджетні законопроєкти.

Про це повідомляє CBS News.

Фінансування багатьох федеральних агентств завершилося о 00:00 суботи після того, як Конгрес не ухвалив шість бюджетних законів до встановленого дедлайну. Це сталося попри те, що Сенат пізно ввечері у п’ятницю схвалив пакет із п’яти законопроєктів і тимчасове продовження фінансування Міністерства внутрішньої безпеки США на два тижні. Документ ще має затвердити Палата представників, яка повертається до Вашингтона в понеділок.

За даними видання, головною причиною бюджетної кризи стали суперечки навколо фінансування міграційної політики адміністрації Дональд Трамп. Демократи в Сенаті виступили проти фінансування Міністерства внутрішньої безпеки без додаткових реформ після двох резонансних інцидентів із застосуванням сили федеральними міграційними агентами в Міннеаполісі. Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер заявив, що фракція не підтримає пакет без вилучення фінансування відомства.

Унаслідок зупинки фінансування без коштів залишилися, зокрема, Міністерство оборони, Державний департамент, Міністерство праці, Міністерство охорони здоров’я і соціальних служб, Міністерство освіти, Міністерство транспорту, Міністерство фінансів та Податкова служба США. Водночас робота Міністерства у справах ветеранів, Міністерства сільського господарства, Міністерства юстиції, NASA, Агентства з охорони довкілля та низки інших відомств не припиняється, оскільки їхнє фінансування вже затверджене до вересня.

CBS News зазначає, що шатдаун не вплине на імміграційну кампанію адміністрації Трампа, оскільки Міністерство внутрішньої безпеки отримало значне фінансування в межах торішнього пакета One Big Beautiful Bill Act і може продовжувати роботу без нових асигнувань.

Під час шатдауну федеральні відомства без фінансування зупиняють усі неосновні функції. Працівники, які виконують критично важливі завдання, продовжують роботу без оплати з подальшою компенсацією, інші відправляються у вимушену відпустку. Очікується, що наслідки нинішнього шатдауну будуть обмеженими, якщо Палата представників найближчим часом затвердить узгоджений пакет і президент підпише закони.