У справі про домашнє насильство актор Темляк проходить як фігурант, фотографку Соловйову визнали потерпілою

Фотографку Анастасію Соловйову офіційно визнали потерпілою у справі проти актора Костянтина Темляка. Юристи повідомили, що поліції передано матеріали не лише про насильство щодо неї, а й про інші можливі злочини, зокрема розбещення неповнолітньої.

Про це повідомили в юридичній компанії Miller Law Firm.

Юристи Miller Law Firm, розповіли, що вже проведено перші слідчі дії, поліції передано матеріали, що свідчать не лише про насильство щодо Соловйової, а й про інші випадки, зокрема ймовірне розбещення неповнолітньої.

Тим часом Костянтин Темляк залишається номінантом на кінопремію “Золота дзиґа” та потрапив у шортліст у категорії “Найкраща чоловіча роль” за фільм “БожеВільні”.

У Miller Law Firm заявили, що така позиція Української кіноакадемії свідчить про подвійні стандарти.

У 2022 році з лав Української кіноакадемії виключили режисера Сергія Лозницю, без підозри чи вироку, лише через позицію, яку визнали неприйнятною та антиукраїнською. У 2025 Українська кіноакадемія мовчить, коли йдеться про насильство над жінками та ймовірне розбещення неповнолітньої — зазначають юристи.

У Miller Law Firm закликали жінок у сфері культури й медіа висловитися проти замовчування насильства.

Коментар Українській кіноакадемії

В Українській кіноакадемії прокоментували ситуацію з номінацією актора Костянтина Темляка на премію “Золота дзиґа”. Директорка УКА Анна Мачух наголосила, що рішення щодо номінацій ухвалюють 594 члени організації шляхом голосування. Воно відбувалося з березня по 19 червня, і саме тоді були визначені всі переможці.

У кіноакадемії пояснили, що Темляк не є її членом, а був номінований за конкретну роль у фільмі, який продюсери подали на розгляд у лютому 2025 року. Відкликання номінації статутними документами не передбачено. Натомість у випадку режисера Сергія Лозниці, йдеться про виключення з лав академіків рішенням Наглядової ради — його минулі нагороди при цьому залишилися чинними.

Також у кіноакадемії повідомили, що 30 вересня в межах Odesa International Film Festival відбудеться публічна дискусія на тему етики в кіно за участі представників індустрії та юриста з компанії Miller.

Що відомо про скандал навколо Костянтина Темляка

Костянтин Темляк – актор театру і кіно, відомий за ролями у виставах “Театру на Подолі” та у фільмах і серіалах “Кіборги”, “І будуть люди”, “Кріпосна” та інших.

8 серпня Анастасія Соловйова у соцмережах розповіла про багаторічне домашнє насильство з боку колишнього хлопця. За її словами, Темляк застосовував фізичну силу, принижував, контролював, звинувачував у зрадах, а у відповідь на спроби розірвати стосунки – “шантажував самогубством”.

Соловйова також зазначила, що змушена була дотримуватися певних “правил”, аби уникнути агресії.

Темляк публічно відреагував на звинувачення, визнавши, що “неодноразово дозволяв собі фізично зашкодити” Анастасії, зокрема штовхати її чи стискати руку до синця. Він також заявив, що готовий понести покарання за свої дії.

Пізніше співачка Manita повідомила, що у 2023 році актор надсилав їй повідомлення сексуального характеру, коли їй було 15 років. За її словами, він робив відверті пропозиції, зокрема під час її відвідувань «Театру на Подолі». Згодом Темляк вибачився і перед нею.