У Скандинавії почалися військові навчання НАТО. У них вперше бере участь Фінляндія

У північних частинах Фінляндії, Швеції та Норвегії 4 березня розпочалися масштабні військові навчання Nordic Response 24. Вони відбуваються під керівництвом Норвегії.

Про це повідомив національний телемовник Фінляндії Yle.

Для Фінляндії це найважливіша участь у міжнародних навчаннях за кордоном в історії збройних сил, а також уперше, коли країна бере участь у спільних оборонних навчаннях НАТО як член Альянсу.

Nordic Response — це масштабні військові навчання на суші, на морі та в повітрі. У них візьмуть участь близько 20 000 військовослужбовців з 14 країн. Фінляндію представлять близько 4100 військовослужбовців.

Ці заходи є частиною масштабних навчань НАТО Steadfast Defender. Як пише Bild, під час навчань військові відпрацюють сценарій нападу росії на територію Альянсу. Це будуть наймасштабніші маневри НАТО з часів розпаду Радянського Союзу в 1991 році.