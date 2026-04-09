WSJ: У Трампа розглядають план покарання країн НАТО, які не підтримали війну з Іраном

Білий дім обговорює можливість запровадження заходів проти окремих країн НАТО, які, на думку президента Дональда Трампа, не надали достатньої підтримки США та Ізраїлю під час війни з Іраном.

Про це повідомляє WSJ із посиланням на джерела.

Один із варіантів передбачає виведення американських військ із держав-членів альянсу, які вважаються недостатньо залученими до підтримки кампанії, та їх розміщення у країнах, що продемонстрували більшу підтримку.

Також розглядається варіант закриття окремих військових баз, зокрема в Іспанії та Німеччині.

Такий підхід значно відрізняється від попередніх заяв Трампа про можливий повний вихід США з НАТО, що неможливий без схвалення Конгресу.

За інформацією WSJ, наразі план перебуває на початковій стадії обговорення та є одним із кількох сценаріїв, які розглядає адміністрація.

Водночас ініціатива свідчить про посилення розбіжностей між США та європейськими союзниками після рішення Вашингтона розпочати бойові дії проти Ірану.

За даними видання, ідею вже підтримує частина високопосадовців адміністрації Трампа.