У скандалі між японським волонтером та харківським ТРЦ з’явилися нові обставини

Торгово-розважальний центр “Нікольський” оприлюднив свою версію “конфлікту” з японським волонтером Фумінорі та його фондом.

Нагадаємо, 26 грудня Фумінорі Цучіко заявив, що його вигнали з ТРЦ “Нікольський” на вул. Пушкінській, де він проводив збір коштів на підтримку безкоштовного кафе.

На ситуацію навіть відреагував міський голова Ігор Терехов, який запевнив, що Фумінорі надалі ніхто не заважатиме.

С точки зору ТРЦ “Нікольський”, ситуація виглядає дещо по-іншому: ніхто Фумінорі не проганяв, а все відбулося із точністю до навпаки:

28 листопада 2023 року, наші співробітники зустріли Фумінорі Цучіко у нас в переході, що веде з метро до ТРЦ.

Вирішивши допомогти волонтеру – ми зв’язались з директором Фонду, який він представляє, та запропонували їм переїхати до нас всередину ТРЦ, щоб він не стояв “на вулиці”. Зазвичай правила ТРЦ не дозволяють вести всередині діяльність будь кому, окрім наших орендарів.

АЛЕ З ПОВАГИ ДО ПАНА ФУМІНОРІ, МИ ЗРОБИЛИ ДЛЯ НЬОГО ВИКЛЮЧЕННЯ І САМІ ВИРІШИЛИ ОБЛАШТУВАТИ ЙОМУ КОМФОРТНІ УМОВИ РОБОТИ, ОРГАНІЗУВАТИ КОМФОРТНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ, ТА ДОПОМОГТИ ФІНАНСОВО ЙОГО ПРОЄКТУ.

Ми хотіли, щоб людина, яка приїхала з Японії допомогти харків’янам, не стояла фактично на вулиці, як безхатько, а була б у теплі та комфорті, щоб мати змогу збирати ще більше грошей. Ми нічого від нього не вимагали, ми не планували робити на цьому pr, ми ніде не вихвалялися- «які ми класні». Ми просто поважали пана Фумінорі та хотіли допомогти.

Фонд та пан Фумінорі були раді такому запрошенню та залюбки погодилися.

6 грудня 2023 року Фумінорі Цучіко щасливий переїхав до нас в ТРЦ. На фото, що ми зробили того дня, можна побачити, що він задоволений. Можливо хтось бачив його у нас на власні очі.

Через декілька днів, за незрозумілих причин, волонтер вирішив повернутись назад у перехід. Чому? Для нас це залишається загадкою.

З тих пір він кожного дня стояв в переході та йому ніхто не заважав. Про це він і сам неодноразово заявляв, кажучи, «що стоїть вже тут місяць».

Проте, наші співробітники все одно періодично підходили до нього та пропонували повернутись в ТРЦ, щоб не стояти в переході.

Після того, як пан Фумінорі простояв місяць у переході, він оприлюднив пост, що ми раптом вирішили його прогнати!

Цей перехід є нашою власністю та невід’ємною частиною ТРЦ, тому нам часто доводиться боротися з незаконною торгівлею на цій території. З цим нам допомагає поліція, яка буває там досить часто. За це їм окрема подяка.

При всій повазі до пана Фумінорі, нам не відомі мотиви, через які він вирішив поділитись лише епізодом з поліцією, запустивши хвилю бруду, при цьому не розповідаючи всього іншого. Про мотиви можна лише здогадуватись.

Протягом всіх цих днів ми були в контакті з директоркою Фонду і вона запевнила, що вони в своїх соцмережах все розʼяснять для спільноти, але цього не сталося.

Чому сталося так як сталося – ми не знаємо. При розмовах з паном Фумінорі він ніколи не висловлював жодних претензій до ТРЦ, завжди був ввічливий та задоволений.

На жаль, його ставлення до Нікольського при живому спілкуванні та в соцмережах дещо відрізняється.

Хочемо вірити в те, що причиною є лише «труднощі перекладу», тому що спілкуватися з паном Фумінорі дійсно дуже важко.

Ми показали ту сторону медалі, яку Ви не бачили, але побачивши лише одну сторону, деякі з вас вже зробили висновки.

На жаль, негативні новини та «бруд» набагато швидше поширюються та знаходять відгук у нашому суспільстві.

Цікаво, а якби пан Фумінорі зробив пост «дякую за допомогу», чи писали б люди та ЗМІ тисячі публікацій про те, який Nikolsky молодець? Чи написали б про це загальнонаціональні ЗМІ? Питання риторичне, впевнені, що ні.

На жаль, на негативі зробити pr набагато легше.

Висновки робіть самі.

Дякуємо за увагу.

Фумінорі Цучіко переїхав до Харкова на початку війни. Під час масованих атак японець разом з харків’янами жив на станції метро “Героїв Праці”, де люди рятувалися від обстрілів, допомагав людям, купляв продукти. Коли метрополітен відновив роботу, Фумінорі Цучіко вирішив відкрити кафе з безкоштовними обідами “FuMi Caffe”. Щодня працівники кафе готують майже 500 безкоштовних комплексних обідів для харків’ян та жителів області. Для реалізації такої справи Фумінорі Цучіко продав свій будинок у Токіо. До Японії він повертатися не планує.

Президент Володимир Зеленський вручив Фумінорі Цучіко нагороду “Національна легенда України”.