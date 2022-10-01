У Севастополі пожежа на аеродромі “Бельбек” 

Біля аеродрому “Бельбек” в окупованому Севастополі було чутно вибухи, видно чорний дим.

Місцева окупаційна «влада» повідомляє, що на аеродромі сталася «позаштатна ситуація». Так званий «губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв написав, що при посадці літак викотився за межі злітно-посадкової смуги й загорівся. Він запевняє, що на місці працюють пожежники.

«Літак при посадці вийшов за межі злітно-посадкової смуги, стався частковий підрив боєкомплекту. Пілот встиг евакуюватись. Пожежа оперативно загашена, аеродром не постраждав», – повідомив губернатор Севастополя Михайло Развожаєв.