        Кримінал

        У СБУ повідомили причини обшуків в Укрзалізниці та прокоментували заяву НАБУ

        Галина Шподарева
        25 Вересня 2025 11:23
        читать на русском →
        Офіс Укрзалізниці / Фото: slovoidilo
        Офіс Укрзалізниці / Фото: slovoidilo

        Сьогодні, 25 вересня, Служба безпеки України розпочала низку санкціонованих судом обшуків у кримінальному провадженні щодо зловживань у сфері вантажних перевезень на Укрзалізниці.

        Про це повідомили в СБУ.

        Слідчо-оперативні заходи проходять виключно у посадовців ПрАТ “Укрзалізниця” та приватних підприємців, які є фігурантами відповідного кримінального провадження.

        “Обшуки у посадовців Укрзалізниці не пов’язані із “тиском на незалежність антикорупційних інституцій”, про що сьогодні заявили їхні представники”, – йдеться в повідомленні.

        Як зазначили в СБУ, усі заходи відбуваються із дотриманням законодавства України.

        Будь-які зловживання у сфері залізничного сполучення, яке відіграє ключову роль у логістиці Сил безпеки та оборони, постачанні зброї та вантажів на фронт, є неприпустимими – підкреслили у Службі безпеки.

        Нагадаємо, у НАБУ пов’язали сьогоднішні обшуки у своїх колишніх детективів з їхньою попередньою діяльністю та розслідуваннями у складі слідчих груп, що викривали організовані злочинні групи на державних підприємствах та в органах державної влади, зокрема й СБУ.


