        СБУ проводить слідчі дії у працівників Укрзалізниці — ексдетективів НАБУ: в бюро заявили про тиск

        Галина Шподарева
        25 Вересня 2025 10:32
        СБУ проводить слідчі дії в ексдетективів НАБУ / Фото ілюстративне: СБУ
        Сьогодні, 25 вересня, СБУ проводить слідчі дії у колишніх детективів Національного бюро, які станом на зараз є чинними працівниками Укрзалізниці.

        Про це повідомили в Національному антикорупційному бюро України.

        У НАБУ припускають, що слідчі дії, що сьогодні здійснює СБУ, пов’язані з попередньою діяльністю детективів бюро та розслідуваннями у складі слідчих груп, що викривали організовані злочинні групи на державних підприємствах та в органах державної влади, зокрема й СБУ.

        “Такі дії можуть свідчити про посилення системного тиску на незалежність антикорупційних інституцій”, — йдеться в повідомленні.


