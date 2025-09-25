СБУ проводить слідчі дії у працівників Укрзалізниці — ексдетективів НАБУ: в бюро заявили про тиск

Сьогодні, 25 вересня, СБУ проводить слідчі дії у колишніх детективів Національного бюро, які станом на зараз є чинними працівниками Укрзалізниці.

Про це повідомили в Національному антикорупційному бюро України.

У НАБУ припускають, що слідчі дії, що сьогодні здійснює СБУ, пов’язані з попередньою діяльністю детективів бюро та розслідуваннями у складі слідчих груп, що викривали організовані злочинні групи на державних підприємствах та в органах державної влади, зокрема й СБУ.

Реклама

Реклама

“Такі дії можуть свідчити про посилення системного тиску на незалежність антикорупційних інституцій”, — йдеться в повідомленні.