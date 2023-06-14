Суспільство

У Резнікова порівняли втрати ЗСУ та російських загарбників

14 Червня 2023 20:42
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маляр

Російські загарбники активізувалися в інформаційному просторі протягом останнього тижня щодо втрат ЗСУ під час наступу, щоб деморалізувати суспільство та посіяти паніку.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Вона зазначила, що українські війська під час проведення наступальних дій несуть у рази менші втрати порівняно із загарбниками, попри фейки росіян про протилежне.

“Я хочу нагадати, що під час війни жодна зі сторін не оприлюднює точні дані про свої втрати, тому що цим може скористатися ворог для прогнозування подальших дій супротивника на полі бою”, – зазначила Маляр.

Вона підкреслила, що Україна протягом усієї війни зазнає менших втрат, аніж ворог.

Якщо говорити про співвідношення загиблих по двох оперативно стратегічних угрупованнях військ, які зараз наступають, то за минулий тиждень цифри такі:

  • по «Хортиці» (це там, де Бахмутський напрямок) – у ворога загиблих у 8,73 раза більше;
  • по «Таврії» (там, де Запорізький і Бердянській напрямки) – загиблих у ворога в 5,3 раза більше, ніж у нас.

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