На Сході росіяни використовують тактику Вагнера – Маляр

Росіяни на Сході наступають у такому ж темпі, як і восени. Про це пише у телеграм-каналі заступниця міністра оборони Ганна Маляр. “Наші відбивають потужні атаки та знищують їх, але у ворога є ресурси. Вони швидко відновлюють людей і техніку. Щоправда, людей їм доводиться вже економити”, – зазначає вона.

Маляр також звернула увагу на зниження кількості обстрілів. За її словами, буває до тисячі за день, але боєприпасів росіяни стали використовувати трохи менше.

“Якщо рахувати співвідношення використаних боєприпасів, то в них зберігається перевага у 6-8 разів. Іноді буває і в 7-10 разів більше – залежить від дня, від погоди і ситуації”, – підкреслила заступниця міністра.

На її думку, на Сході росіяни використовують тактику дій малими штурмовими групами. “Це по суті тактика Вагнера”, – підкреслила Маляр.

Таким чином росіяни економлять свій особовий склад, натомість знищення такої групи використовується стільки ж боєприпасів, як і для великих груп.

“Іхня мета зараз – максимально нас виснажити. Щоб ми не могли створити запас боєприпасів, не могли підготувати техніку та морально зламались. Вони діють так, щоб ми не встигали відновлюватись”, – зазначає Маляр.

Тим часом окупанти самі приступили до формування нових з‘єднань. Готуються до наступного етапу агресивних дій.

“Окупанти докладатимуть усіх зусиль, щоб «дотиснути» Авдіївку і дійти до Куп’янська. Для них це важливо не стільки у військовому сенсі, скільки для пропагандистських цілей та моральної підтримки власної армії”, – підкреслила вона.