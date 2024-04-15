Суспільство

Маляр вибачилася перед депутаткою Совсун, яку довела до сліз

15 Квітня 2024 16:08
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Колишня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр / Фото: armyinform

Колишня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр вибачилась перед народною депутаткою Інною Совсун за суперечку через демобілізацію військових. Тоді Маляр в ефірі “Нового відліку” на Суспільному довела Совсун до сліз, коментуючи ситуацію з перебуванням чоловіка депутатки на фронті.

Спочатку Маляр пояснила, що мобілізація в Україні — це найважливіше та водночас найболючіше рішення на сьогодні. За її словами, йдеться про питання виживання України і українського народу.

“Але, попри все це, я не мала морального права так емоційно реагувати на ток-шоу. Мене обурив той факт, що народний депутат Інна Совсун утрималась, тобто не дала свій “голос” за життєво важливий для країни закон. Але мене це не виправдовує. Я не права. Я прошу вибачення у народного депутата фракції “Голос” Інни Совсун”, — написала Маляр у своєму телеграм-каналі.

Звертаючись до народної депутатки, Маляр написала, що йдеться про важке випробування для неї і тисяч українських сімей, в кого рідні служать в силах оборони.

“Я щиро перепрошую і мені самій ніяково від того, що відбулось в ефірі. Останні два роки були непростими і попереду не менш складні часи”, — написала експосадовиця.

13 квітня в ефірі програми “Новий відлік” на Суспільному відбулася дискусія щодо демобілізаціїх військових. Депутатка від “Голосу” Інна Совсун говорила про важливість демобілізації військових. Зокрема, вона розповіла, що її чоловік воює “на нулі” з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Під час виступу Совсун Маляр її постійно перебивала, повторюючи, що демобілізація неможлива. Зокрема, Маляр запитала Совсун, чи знав її чоловік, коли йшов воювати, про норму Конституції, що демобілізація неможлива до завершення воєнного стану.

Маляр також заявила, що можливість відпочинку військовим дає ротація. Вона також переривала виступ Совсун, запитуючи, чи мав її чоловік відпустку, а якщо не мав відпустки за увесь цей час, то це порушення прав людини. Зрештою Маляр довела народну обраницю до сліз.


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