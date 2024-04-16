Суспільство

У Генштабі заявили, що Ганна Маляр не має стосунку до військової комунікації

16 Квітня 2024 20:46
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Колишня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр / Фото: УНІАН

Від різних ЗМІ та нардепів ширилися чутки, що колишня заступниця міністра оборони Ганна Маляр перейшла працювати до Генерального штабу. Однак у Генштабі та й сама Маляр це заперечили.

Пізніше на сторінці Генштабу в Facebook з’явився пост, який можна вважати відповіддю на чутки. У ньому прямо не згадується ім’я Маляр, але зазначається, що останнім часом “зʼявляється чимало спекуляцій” щодо системи комунікацій Генштабу. 

У пості розповідається, як координується система комунікацій ЗСУ, та, між іншим, зазначається, що вона розбудовується та функціонує без залучення інших людей, зокрема, колишніх заступників міністра оборони.

Сама Маляр також спростувала фейк про те, що нібито тепер працює в Генштабі. Каже, що зараз продовжує роботу з німецькими та британськими кінематографістами. Також вона закликала довіряти лише офіційним джерелам інформації.


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