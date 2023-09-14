Сили оборони звільнили Андріївку на Бахмутському напрямку

Сили оборони України звільнили село Андріївка у Бахмутському районі.
Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
Вона зазначила, що українські військові рухаються уперед на Бахмутському напрямку. На північному флангу війська рф намагаються відбити втрачені позиції. А на південному — успішно просуваються українські оборонці.
Основні бої тривають в районах Андріївки, Курдюмівки, Кліщіївки, зазначила Маляр.
“І в нас там гарні новини. Андріївка — наша.Закріплюємось на зайнятих позиціях”, — повідомила заступниця міністра оборони.