Суспільство

Сили оборони звільнили Андріївку на Бахмутському напрямку

14 Вересня 2023 16:07
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Деокупація

Сили оборони України звільнили село Андріївка у Бахмутському районі.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Вона зазначила, що українські військові рухаються уперед на Бахмутському напрямку. На північному флангу війська рф намагаються відбити втрачені позиції. А на південному — успішно просуваються українські оборонці. 

Основні бої тривають в районах Андріївки, Курдюмівки, Кліщіївки, зазначила Маляр.

“І в нас там гарні новини. Андріївка — наша.Закріплюємось на зайнятих позиціях”, — повідомила заступниця міністра оборони.


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