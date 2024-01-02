У Раді заявили, що цього тижня буде компромісний варіант законопроєкту про мобілізацію

Заступниця голови комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук заявила в ефірі телеканалу Рада, що до нового законопроєкту про мобілізацію цього тижня вноситимуть зміни, які враховуватимуть зокрема зауваження від омбудсмена.

За її словами, найближчими днями в парламенті почне роботу велика міжвідомча робоча група, яка напрацює компромісний варіант законопроєкту.

“Ми вже розуміємо, що в оригінальному вигляді законопроєкт не буде голосуватися і прийматися. <…> Адже маємо зауваження від Уповноваженого з прав людини. Також є певні занепокоєння, щоб не було корупційних норм. Все має бути в зрозумілий і справедливий спосіб”, – сказала Кравчук.

Вона додала, що “ракети над головою – найкраще нагадування, що повномасштабна війна триває й екзистенційна загроза для нашої держави нікуди не зникла”, а військові, які боронять Україну з початку великої війни, мають знати, коли їх змінять.