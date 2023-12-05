У Раді хочуть зобов’язати українців носити з собою військовий квиток

У Верховній раді планують на законодавчому рівні зобов’язати українців носити військовий квиток.

Про це заявив нардеп, член комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

“Щоб уникнути питань пов’язаних з тим, чи є громадянин військовозобов’язаним, не військовозобов’язаним, може отримати повістку, чи не може отримати повістку, ми передбачаємо, що військовозобов’язані під час воєнного стану повинні мати з собою і документ, що підтверджує особу, і документ, що засвідчує перебування на військовому обліку”, – заявив нардеп.