Політика

У понеділок влада Польщі розпочне офіційні переговори з протестуючими фермерами

21 Лютого 2024 19:16
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польща, протест
Протестуючий фермер / Reuters

Заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак повідомив, що офіційні переговори з фермерами, які протестують на кордоні з Україною, розпочнуться в понеділок, 26 лютого.

Про це він сказав у коментарі Polskie Radio 24, передає Суспільне.

Посадовець додав, що наразі опрацьовуються деталі. За словами Колодзейчака, якщо ці переговори відбудуться, то це будуть такі переговори, які не проводилися в Польщі на тему сільського господарства протягом 30 років.

Заступник міністра сільського господарства і розвитку села підкреслив, що мета міністерства — досягти згоди з фермерами.

“Створення певної дорожньої карти, часових рамок для вирішення подальших проблем, тому що це не політична акція, це стратегічна акція, яка повинна призвести до того, що через два місяці таких проблем не буде”, — сказав Колодзейчак.

Заступник міністра додав, що фермери визначать своїх представників для участі у переговорах з урядом. Він заявив, що це точно не будуть профспілкові діячі, які сьогодні переслідують цілі політичної партії.

Колодзейчак сказав, що до кінця тижня він повідомить, де відбудуться ці переговори. Він додав, що у середу, 21 лютого, буде обговорювати це питання з міністром культури, щоб, як він заявив, “місце проведення переговорів мало належний статус для вирішення цих питань”.

Зазначається, що наразі міністерство збирає вимоги протестувальників. Найімовірніше, офіційні переговори розпочнуться в понеділок — за день до запланованої масової акції протесту фермерів у Варшаві.

Фермери вимагають обмеження імпорту українських товарів до Польщі та відмови від деяких змін у сільському господарстві, пов’язаних із “Зеленою угодою”, оголошеною інституціями ЄС.

За словами польської влади, на рівні ЄС ведуться переговори з обох питань, але водночас Міністерство сільського господарства не виключає запровадження певних рішень самостійно, в тому числі й обмеження імпорту українських товарів. Які товари потраплять до цього списку обмежень і на які ще заходи очікують аграрії, буде обговорюватися на робочих зустрічах.


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У понеділок влада Польщі розпочне офіційні переговори з протестуючими фермерами
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