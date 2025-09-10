        Суспільство

        У Польщі знайшли уламки російської ракети та семи дронів, — МВС

        Галина Шподарева
        10 Вересня 2025 14:00
        Російський дрон у Польщі / Фото: TVN24
        Російський дрон у Польщі / Фото: TVN24

        Після атаки РФ у ніч на 10 вересня у Польщі було виявили фрагмент російської ракети та уламки семи безпілотників. Це перший випадок потрапляння ракети в повітряний простір країни.

        Про це повідомляє TVN24 з посиланням на представницю МВС Польщі Кароліну Галєцьку.

        Уламки безпілотників були виявлені в Чоснувці, Вириках-Волі, Чесниках, Вохыні та Кшивовежбі-Колонії Люблінського воєводства. Частини збитих дронів також знайшли в Мнішкуві Лодзинського воєводства та в Олесно Вармінсько-Мазурського воєводства. У Вихалеві Люблінського воєводства були виявлені уламки ракети “невідомого походження”.

        Нагадаємо, близько 4:00 10 вересня Оперативне командування Збройних сил опублікувало заяву, в якій йшлося про те, що “під час сьогоднішнього удару Російської Федерації по об’єктах, розташованих на території України, повітряний простір країни неодноразово порушувався безпілотниками”. Деякі з цих цілей були збиті.

        Місце падіння російського дрона у Польщі / Фото: Polska Agencja Prasowa SA

