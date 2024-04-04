Суспільство

У Польщі українських дітей-біженців зобов’яжуть піти до місцевих шкіл

4 Квітня 2024 15:25
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польща, діти
Українські біженки з дітьми перетинають кордон із Польщею, березень 2022 року / Фото: AFP

З початком навчального року всі українські діти, які зараз через війну перебувають у Польщі, будуть зобов’язані піти до місцевих шкіл.

Відповідний законопроєкт готує Міністерство освіти Польщі і він вже на завершальному етапі, – заявила заступниця міністра освіти Польщі Йоанна Муха, пише Радіо Свобода.

За її словами, після міжурядових консультацій з українськими колегами, які відбулися у Варшаві 28 березня, стало відомо, що в Польщі 50-60 тисяч українських дітей не охоплені польською системою освіти.

“Українська сторона дуже зацікавлена у тому, щоб обов’язок відвідувати польські школи українськими дітьми був впроваджений. Зі свого боку вони пропонують співпрацю і ми з цієї пропозиції скористаємося. Більша частина цієї програми вже готова, чекаємо на погодження закону і тоді офіційно поінформуємо про деталі”, – повідомила Йоанна Муха.


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У Польщі українських дітей-біженців зобов’яжуть піти до місцевих шкіл
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