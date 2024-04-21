У першому пакеті допомоги від США, можливо, будуть ракети ATACMS

Голова комітету з розвідки Сенату Марк Ворнер висловив побажання, щоб президент Джо Байден у першому ж пакеті допомоги направив Україні далекобійні ракети ATACMS.

“Я сподіваюся, коли це (законопроєкт про допомогу Києву) дійде до президента у вівторок або середу, то поставки будуть буквально запущені з далекобійними ATACMS”, – сказав сенатор в інтерв’ю CBS News.

Він висловив сподівання, що Білий дім за останні місяці підготувався до передачі цих ракет Україні. “Так написано в цьому законі”, – додав Ворнер.

Однак, чи будуть передані далекобійні версії ATACMS – питання відкрите.

Ухвалений Палатою представників законопроєкт про допомогу Україні з одного боку зобов’язує Байдена це зробити, з іншого – дозволяє не передавати ракет, якщо президент вирішить, що це загрожуватиме безпеці США. При цьому він буде зобов’язаний пояснити Конгресу причину відмови.

Нагадаємо, напередодні Палата представників США ухвалила законопроєкт про фінансування допомоги Україні. Надалі питання буде розглянуто американським Сенатом і відправлено на підпис президенту США Джо Байдену.