Політика

У першому пакеті допомоги від США, можливо, будуть ракети ATACMS

21 Квітня 2024 19:21
читать на русском →
зброя, сша, допомога, ракети
Старт балістичної ракети ATACMS / Фото topics

Голова комітету з розвідки Сенату Марк Ворнер висловив побажання, щоб президент Джо Байден у першому ж пакеті допомоги направив Україні далекобійні ракети ATACMS.

“Я сподіваюся, коли це (законопроєкт про допомогу Києву) дійде до президента у вівторок або середу, то поставки будуть буквально запущені з далекобійними ATACMS”, – сказав сенатор в інтерв’ю CBS News.

Він висловив сподівання, що Білий дім за останні місяці підготувався до передачі цих ракет Україні. “Так написано в цьому законі”, – додав Ворнер.

Однак, чи будуть передані далекобійні версії ATACMS – питання відкрите.

Ухвалений Палатою представників законопроєкт про допомогу Україні з одного боку зобов’язує Байдена це зробити, з іншого – дозволяє не передавати ракет, якщо президент вирішить, що це загрожуватиме безпеці США. При цьому він буде зобов’язаний пояснити Конгресу причину відмови.

Нагадаємо, напередодні Палата представників США ухвалила законопроєкт про фінансування допомоги Україні. Надалі питання буде розглянуто американським Сенатом і відправлено на підпис президенту США Джо Байдену.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
22 Квітня 2024 08:21

Окупанти вночі запустили 7 Шахедів по території України, Сили оборони збили 5
22 Квітня 2024 08:49

Ворожі дрони влучили у фермерське господарство на Одещині
22 Квітня 2024 07:30

Якщо допомога США прибуде швидко, Силам оборони вдастся призупинити наступ росіян  – ISW
22 Квітня 2024 07:08

Данія надасть Україні всі обіцяні F-16 – посол
21 Квітня 2024 21:15

На околиці Харкова стався вибух, одна людина постраждала
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Олександр ТУРЧИНОВ

У цей день, 13 квітня 2014 року, я оголосив широкомасштабну Антитерористичну операцію
Костянтин НЕМІЧЕВ

Демобілізація відкладається
Ігор ЧЕРНЯК

Іноді носіння рожевих окулярів… призводить до смерті
Юрій САПРОНОВ

Не надо нас пугать!
Віталій ПОРТНИКОВ

Нові адмірали Путіна
Юрій САПРОНОВ

Живите сегодня, сейчас
усі думки