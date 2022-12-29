У перемогу України у війні вірять 93% українців

Абсолютна більшість жителів України, 93%, вірить у те, що Україна переможе у війні з РФ, свідчать результати опитування, проведеного Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова за підтримки програми MATRA з 13 до 21 грудня 2022 року.

“Сумнівається в перемозі лише 3% опитаних. Порівняно із серпнем прогнози українців щодо перемоги не змінилися. Переконана в перемозі України абсолютна більшість жителів усіх макрорегіонів, проте на сході дещо більше скептиків (10%) порівняно з іншими”, – зазначено у звіті за підсумками дослідження, оприлюдненому в четвер.

Серед тих, хто вірить у перемогу України, 39% вважають, що ця перемога настане до літа 2023 року. 22% роблять ставку на перемогу через один-два роки, а ще 20% вважають, що перемоги можна досягти найближчими місяцями.

Абсолютна більшість (54%) українців вбачає перемогу у вигнанні російських військ з усієї території України та відновленні кордонів станом на січень 2014 року. Ще 22% вважають, що на цьому не можна зупинятись і треба добиватися повного знищення російської армії та розпаду РФ зсередини. Поступитися певними частинами окупованих територій в обмін на припинення бойових дій і вважати це перемогою готові 18% опитаних. Із них 8% готові поступитися лише АР Крим, 6% – територіями, окупованими до 23 лютого 2022 року, та 3% – усіма територіями, які на сьогодні окуповані армією РФ.

Припинити війну, навіть якщо російська армія втримається на територіях, окупованих після 24 лютого 2022 року, готові 7% населення західних та південних областей України. Нижчі вимоги до завершення війни висувають також менш заможні верстви населення порівняно з більш заможними.

Бачать завершення війни лише в разі перемоги України 62% опитаних громадян. 26% респондентів, на противагу, готові піти на поступки Росії, якщо це допоможе досягти миру. Порівняно з жовтнем частка українців, які вважають неприйнятними будь-які поступки РФ, зросла на 4%.

Найбільшу готовність іти на поступки продемонстрували жителі півдня (35%) та сходу (39%). З них 16% на півдні та 12% на сході вважають, що заради миру слід іти на будь-які компроміси.

Водночас абсолютна більшість українців вважає, що військове і політичне керівництво країни має продовжувати війну, навіть якщо допомога із боку західних держав зменшиться або припиниться повністю. 15% вважають, що на краще було б за таких умов спробувати заморозити конфлікт, але не приймати умови РФ. 11% респондентів погодилися, що в такому разі керівництву країни слід розпочати переговори з РФ і бути готовими йти на поступки задля досягнення миру.

Водночас 60% українців вважають, що переговори про мир із Росією неможливі навіть заради врятування життів, бо Росія все одно не дотримується домовленостей. Думку про те, що заради збереження життя українських військових, цивільних, полонених та депортованих слід вести переговори з Росією щодо припинення війни, поділяють 23%. 17% опитаних не змогли визначитися зі своєю позицією з цього питання.

Підтримати керівництво України у спробах домовитися з РФ у разі припинення постачання зброї чи фінансів із заходу найбільше готові люди, які живуть за межею бідності (20%), та жителі півдня (27%).