У передмісті Харкова ворог знищив великий енергетичний об’єкт — Терехов

Росіяни атакували передмістя Харкова. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що внаслідок обстрілів було зруйновано великий об’єкт критичної енергетичної інфраструктури.

Терехов зазначив, що штаб з подолання наслідків надзвичайних ситуацій працює у режимі 24/7, на місці перебувають аварійні служби та профільні фахівці. Міська влада, за його словами, робить усе можливе, щоб мінімізувати наслідки ворожих ударів і зберегти керованість ситуації.

Мер наголосив, що комунальники та енергетики вже неодноразово доводили здатність працювати в найважчих умовах. Він також зазначив, що місто готувалося до різних сценаріїв і зараз діє чітко та відповідально, а інформацію обіцяють надавати оперативно й по суті.

