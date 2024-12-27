Суспільство

У низці російських аеропортів призупинили польоти
27 Грудня 2024 08:11
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Обмеження введено на роботу аеропортів Сочі, Казані, Самари, Грозного і Махачкали. Про це вранці 27 грудня повідомили в Росавіації.

Аеропорти не приймають і не відправляють рейси. Обмеження введено для “забезпечення безпеки польотів цивільних повітряних суден”.

РосЗМІ пишуть, що польоти призупинено через загрозу атаки безпілотників.

Вночі також запроваджували обмеження на використання повітряного простору в аеропортах Волгограда та Астрахані.

25 грудня в Казахстані під час екстреної посадки розбився лайнер авіакомпанії Azerbaijan Airlines, що летів із Баку до Грозного, загинули 38 із 67 осіб на борту. За інформацією численних джерел різних ЗМІ, у літак у районі Грозного влучила ракета російської ППО.


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