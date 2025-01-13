У Німеччині спростували інформацію про те, що Шольц блокує нову допомогу для України

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус спростував повідомлення ЗМІ про те, що канцлер Олаф Шольц блокує нову військову допомогу для України. Пакет озброєння містить три батареї ЗРК IRIS-T з боєприпасами, ракети для Patriot та інше.

Про це пише видання Tagesspiegel.

Борис Пісторіус прокоментував повідомлення про вето з боку канцлера на новий пакет військової допомоги для України. За його словами, це рішення також може бути прийняте швидко

“Немає ніякої блокади. Ми підготували новий пакет допомоги Україні в Міністерстві оборони. Тепер має бути прийняте політичне рішення щодо цього. Як тільки всі питання будуть з’ясовані, я очікую відповідного рішення”, – сказав Пісторіус.

Нагадаємо, видання Spiegel писало, що в уряді Німеччини виникла суперечка щодо додаткового пакета зброї для України, який сформували міністерка закордонних справ Анналена Бербок та Пісторіус.

Пакет озброєння на суму близько 3 млрд євро містить три батареї зенітно-ракетного комплексу IRIS-T з боєприпасами, ракети для ЗРК Patriot, десять колісних гаубиць і артилерійські боєприпаси.

За інформацією джерел видання, Олаф Шольц як кандидат у канцлери не хоче оголошувати про подальше постачання зброї Україні в розпал виборчої кампанії, аби “не відштовхнути потенційних виборців”.