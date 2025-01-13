Політика

У Німеччині спростували інформацію про те, що Шольц блокує нову допомогу для України
13 Січня 2025 07:35
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Борис Пісторіус і Олаф Шольц / Фото: Tagesspiegel
Борис Пісторіус і Олаф Шольц / Фото: Tagesspiegel

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус спростував повідомлення ЗМІ про те, що канцлер Олаф Шольц блокує нову військову допомогу для України. Пакет озброєння містить три батареї ЗРК IRIS-T з боєприпасами, ракети для Patriot та інше.

Про це пише видання Tagesspiegel.

Борис Пісторіус прокоментував повідомлення про вето з боку канцлера на новий пакет військової допомоги для України. За його словами, це рішення також може бути прийняте швидко

“Немає ніякої блокади. Ми підготували новий пакет допомоги Україні в Міністерстві оборони. Тепер має бути прийняте політичне рішення щодо цього. Як тільки всі питання будуть з’ясовані, я очікую відповідного рішення”, – сказав Пісторіус.

Нагадаємо, видання Spiegel писало, що в уряді Німеччини виникла суперечка щодо додаткового пакета зброї для України, який сформували міністерка закордонних справ Анналена Бербок та Пісторіус.

Пакет озброєння на суму близько 3 млрд євро містить три батареї зенітно-ракетного комплексу IRIS-T з боєприпасами, ракети для ЗРК Patriot, десять колісних гаубиць і артилерійські боєприпаси.

За інформацією джерел видання, Олаф Шольц як кандидат у канцлери не хоче оголошувати про подальше постачання зброї Україні в розпал виборчої кампанії, аби “не відштовхнути потенційних виборців”.


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