Шольц блокує додатковий пакет військової допомоги для України на 3 мільярди євро, – Der Spiegel

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок і міністр оборони Борис Пісторіус запропонували виділити додаткові три мільярди євро на термінову військову допомогу Україні, але проти цього виступає канцлер ФРН Олаф Шольц. Про це повідомляє Der Spiegel.

За інформацією видання, Бербок і Пісторіус почали працювати над новим пакетом допомоги Україні незабаром після розпаду правлячої коаліції в Німеччині на початку листопада і хочуть виділити гроші на військову допомогу до дострокових виборів до бундестагу, намічених на 23 лютого.

Однак у канцелярії канцлера Німеччини дали зрозуміти, що він не підтримує ідею додаткової військової допомоги. Der Spiegel стверджує, що канцлер “не хоче ставити майбутній федеральний уряд перед доконаним фактом” і не бачить необхідності в “термінових діях”. На думку офісу Шольца, Україна цього року отримає достатньо військової допомоги від Німеччини. Зокрема, у бюджеті на ці цілі заплановано близько чотирьох мільярдів євро.

Як пише Der Spiegel, можливо, Шольц не хоче оголошувати про нові військові поставки Україні під час виборчої кампанії – це може відштовхнути потенційних виборців.