У Німеччині до кінця року відкриють ще 13 відділень “Нової пошти”

Компанія «Нова пошта» планує до кінця 2023 року відкрити ще 13 відділень у Німеччині. Про це повідомили у пресслужбі компанії.

На цей день вже 7 відділень Nova Post працюють у різних містах Німеччини. Зокрема, у Берліні, Гамбурзі, Мюнхені, Дрездені, Франкфурті-на-Майні та Кельні.

Нові відділення планують відкрити у Дюссельдорфі, Дортмунді, Штутгарті, Ганновері, Бремені й інших містах.

Відділення Nova Post працюють із понеділка до суботи. Клієнти можуть відправляти, а також отримувати з України документи, посилки та вантажі вагою до 100 кг.

Крім того, доступна курʼєрська доставка Nova Post на будь-яку адресу по всій Німеччині. Кур’єр може приїхати додому чи в офіс і забрати відправлення для доставки в будь-яку точку України.