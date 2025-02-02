У нещодавно відкритого астероїда є шанс зіткнутися з Землею

Астрономи уважно спостерігають за нещодавно відкритим астероїдом 2024 YR4, який, за даними NASA та Європейського космічного агентства (ESA), має 1,2% ймовірності зіткнення із Землею 22 грудня 2032 року.

Разом з тим, ймовірність того, що астероїд безпечно пролетить повз нашу планету, становить майже 99%. Подальші спостереження допоможуть уточнити траєкторію його руху, передає CNN.

За оцінками вчених, розмір 2024 YR4 коливається в межах від 40 до 100 метрів, що порівнянно з великим будинком. Астероїди подібного розміру зазвичай падають на Землю раз на кілька тисяч років, спричиняючи значні руйнування у локальних регіонах.

“Якщо астероїд виявиться у верхньому діапазоні оцінених розмірів, його падіння може завдати шкоди в радіусі 50 кілометрів”, – зазначив доктор Пол Чодас, директор Центру вивчення навколоземних об’єктів NASA. При цьому він підкреслив, що такий розвиток подій малоймовірний.

Як було виявлено астероїд

Вперше 2024 YR4 зафіксував телескоп ATLAS у Чилі 27 грудня 2023 року. Вже 31 грудня його внесли до списку об’єктів, що становлять ризик, у базах даних NASA та ESA.

З початку січня за астероїдом спостерігають обсерваторії в США та Чилі, зокрема телескоп Very Large Telescope. Зараз він перебуває на відстані 45 мільйонів кілометрів від Землі та віддаляється.

Очікується, що 2024 YR4 буде видимим до початку квітня, після чого знову наблизиться до Землі лише у 2028 році. Якщо до цього часу не буде повністю виключена можливість його зіткнення з нашою планетою, він залишиться у списку об’єктів ризику до наступного вікна спостережень.

Чи може астероїд загрожувати Землі?

Фахівці наголошують, що ймовірність зіткнення мізерно мала і, найімовірніше, у міру спостережень її оцінка знизиться до нуля.

“Чим довше ми відстежуємо астероїд, тим точніше можемо прогнозувати його майбутню позицію”, – пояснив навігаційний інженер NASA Давіде Фарноккія.

Зараз 2024 YR4 є єдиним відомим великим астероїдом, що має понад 1% ймовірності зіткнення із Землею, проте науковці регулярно відкривають нові космічні об’єкти та вдосконалюють технології їхнього виявлення.

Як людство може захиститися від потенційної загрози?

Дві міжнародні групи під егідою ООН – International Asteroid Warning Network та Space Mission Planning Advisory Group – вже розглядають можливі сценарії дій на випадок, якщо загроза збережеться.

Одним із потенційних способів захисту може бути зміна траєкторії астероїда, як це було випробувано у 2022 році під час місії DART (Double Asteroid Redirection Test). Тоді космічний апарат зіткнувся з астероїдом Діморфос, змінивши його орбіту.

Втім, експерти зазначають, що наразі говорити про необхідність подібних заходів передчасно. Головним завданням є подальше спостереження за 2024 YR4, що, ймовірно, дозволить виключити будь-яку загрозу для Землі.