Політика

У НАТО повідомили про перехоплення літаків РФ над Балтійським морем

1 Березня 2024 17:34
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росія, нато
Французькі літаки Mirage 2000-5 перехопили два російські літаки Су-30 / Фото: NATO Air Command

Два французькі літаки Mirage 2000-5 напередодні перехопили два російські літаки Су-30, а також російський транспортний літак Ан-72 над міжнародними водами на північ від Польщі.

Про це 1 березня повідомило Повітряне командування НАТО (AIRCOM) на платформі X.

“Ось подивіться, як це виглядало вчора, коли два французькі Mirage 2000-5 перехопили над Балтійським морем два російські літаки Су-30-М”, — йдеться в повідомленні, у якому оприлюднюється запис операції.

Зазначається, що одразу після цього французькі винищувачі отримали нове завдання. Вони перехопили російський Ан-72, який пролітав над міжнародними водами на північ від Польщі, додали в командуванні.


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