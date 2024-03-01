У НАТО повідомили про перехоплення літаків РФ над Балтійським морем

Два французькі літаки Mirage 2000-5 напередодні перехопили два російські літаки Су-30, а також російський транспортний літак Ан-72 над міжнародними водами на північ від Польщі.
Про це 1 березня повідомило Повітряне командування НАТО (AIRCOM) на платформі X.
“Ось подивіться, як це виглядало вчора, коли два французькі Mirage 2000-5 перехопили над Балтійським морем два російські літаки Су-30-М”, — йдеться в повідомленні, у якому оприлюднюється запис операції.
Зазначається, що одразу після цього французькі винищувачі отримали нове завдання. Вони перехопили російський Ан-72, який пролітав над міжнародними водами на північ від Польщі, додали в командуванні.
Check out how it looks, when 2 🇫🇷 Mirage 2000-5 intercept 2 🇷🇺 SU-30-M aircraft over the Baltic Sea yesterday— NATO Air Command (@NATO_AIRCOM) March 1, 2024
Directly after 🇫🇷 fighters were re-tasked to a new mission, where they also intercepted a 🇷🇺 AN-72 flying in international airspace North of 🇵🇱#SecuringTheSkies #NATO pic.twitter.com/wszcsdoc4U