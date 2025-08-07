У Молдові в рамках міжнародної операції затримали шахраїв, які ошукували українців під виглядом пригону авто з США

Поліція України спільно з молдавськими правоохоронцями викрила злочинну групу, яка ошукала українців на понад 2 мільйони гривень під приводом пригону авто зі США.

Лідера угруповання затримано під час міжнародної спецоперації на території Молдови, розповіли у пресслужбі Нацполіції.

Схему організував 36-річний громадянин України, який останні роки проживав у Молдові. До махінацій він залучив свою дружину та знайомих. Зловмисники створили в соцмережах сторінки, де пропонували послуги доставки машин зі США. Клієнтів переконували вносити передоплату, яку ті перераховували на рахунки учасників групи або передавали готівкою.

Після отримання коштів аферисти продовжували виманювати гроші, нібито на “непередбачувані витрати” при розмитненні. Щойно жертви відмовлялися платити далі, контакт із ними припинявся, а обіцяних авто вони так і не отримували.

Нацполіція спільно з молдавськими колегами викрила злочинне угруповання / Фото: Нацполіція

Правоохоронці провели 14 обшуків у двох країнах – вдома у фігурантів та в їхніх автомобілях. Було вилучено техніку, телефони, готівку та авто преміумкласу.

На цей момент встановлено щонайменше п’ять епізодів шахрайства. Сума збитків перевищує 2 мільйони гривень. Лідеру угруповання оголошено підозру за ч. 5 ст. 190 КК Молдови — шахрайство в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою.

Слідство триває, поліцейські встановлюють інших учасників схеми та збирають докази їхньої причетності.