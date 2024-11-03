У Молдові розпочався другий тур президентських виборів

У Молдові почалося голосування у другому турі виборів президента країни. Виборчі дільниці відкрилися о 07:00 і будуть відкриті до 21:00, повідомляє Point.

За даними видання, загалом відкрито 2 219 виборчих дільниць, з яких 1 988 – на території Молдови. Ще 231 дільницю організовано в 37 країнах.

На пост глави держави претендують чинна президентка Майя Санду і колишній генеральний прокурор Олександр Стояногло. За результатами першого туру Санду отримала 42,49% голосів виборців, а Стояногло – 25,95%.

Вибори у другому турі вважатимуться такими, що відбулися, якщо в голосуванні візьме участь не менше однієї п’ятої частини виборців. Переможе кандидат, який здобув більшість голосів.

Перший тур виборів президента Молдови відбувся 20 жовтня. Загалом у ньому взяли участь 11 кандидатів, але ніхто з них не заручився підтримкою виборців, необхідною для перемоги в першому турі.

Разом із виборами президента в Молдові проходив референдум про зміну конституції для вступу в Євросоюз. За євроінтеграцію висловилися 50,35% тих, хто голосував, проти виступили 49,65%. За вступ до Євросоюзу закликала голосувати і чинна президентка країни Майя Санду.